Florenzi: “Confermarci è l’obiettivo in campionato”

La Roma è il passato, il presente si chiama Milan per Alessandro Florenzi l’esterno neocampione Italia con i rossoneri ha rilasciato una lunghissima intervista ai microfoni di Sky, parlando di passato, presente e futuro. Queste sono state le sue parole.

“Tante squadre si sono rinforzate, noi abbiamo vinto con merito l’anno scorso e ci vogliamo ripetere. Non sarà facile, tutti giocheranno al massimo per battere i campioni d’Italia. Non dobbiamo fare proclami, altrimenti non andremo da nessuna parte. Partiamo dall’Udinese, poi pensiamo a una gara alla volta. In campionato vogliamo cercare di avere la seconda stella. Dobbiamo avere grandi obiettivi e sognare in grande. In Champions vogliamo migliorare l’anno scorso, in tanti non erano pronti non qualitativamente ma mentalmente.

