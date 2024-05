Florenzi: “C’è tanto rammarico. Abbiamo dato tutto e non siamo riusciti a vincere”

Il Milan non è andato oltre il pari per 3-3 nel match casalingo giocato oggi contro il Genoa. L’esterno dei rossoneri Alessandro Florenzi ha commentato con le seguenti parole, ai microfoni di Milan TV, la prestazione ed il risultato maturati nella gara con i rossoblù:

“Volevamo vincere e non ci siamo riusciti, il rammarico è tanto. Nei gol subiti siamo stati sfortunati, non so come abbia segnato Ekuban, è stato un po’ fortunato, dobbiamo accettarlo e andare avanti. L’atteggiamento è stato giusto, abbiamo dato tutto e va bene così, l’importante è uscire a testa alto con l’impegno che ci mettiamo sempre. Il mio è un bel gol che non vale zero ma qualcosa del genere, è più importante la squadra e l’ho sempre pensato, avrei preferito non segnare e vincere questa partita, mi interessa poco in questo momento del gol, anche se è stato bello ma volevo vincere”.



Foto: Instagram Florenzi