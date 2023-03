Florenzi: “Avrei voluto mollare tutto. Quanta fantasia sul gennaio del Milan, vogliamo rivivere serate come quella col Tottenham”

Intervenuto ai microfoni di Q&A di StarCasinò Sport, il difensore del Milan, Alessandro Florenzi, è tornato a parlare della sfida di San Siro contro il Tottenham: “Sicuramente i ragazzi hanno fatto una prestazione importante con il Tottenham, una prestazione che serviva a tutto il gruppo. Abbiamo passato dei momenti non facili, anche io che sono fuori da molto tempo ho sentito dentro il fatto di non poterli aiutare. Ho provato a fare il tifo da fuori. La squadra ha fatto una partita sontuosa, tra poco ci sarà il ritorno e dobbiamo dare tutto noi stessi ancora di più per continuare questo sogno”.

Poi ha proseguito parlando dell’infortunio: “È mancato più Florenzi al Milan o il Milan a Florenzi? Penso un po’ entrambe. A me i ragazzi sono mancati tanto, così come tutto il mondo Milan, e spero che anche io sia mancato un po’ a loro. Momento più difficile? Un infortunio il mio che difficilmente si vede in questo sport, ma sono cose che accadono. Le prime settimane non sono state per niente facili, ero molto sconfortato se non di più. Non lo nego, ci sono stati alcuni frangenti in cui volevo mollare tutto: mi sono chiuso e mi sono circondato dall’affetto della famiglia, che è la cosa per me più importante nella mia vita. Questo mi ha aiutato a uscire dal loop mentale che avevo. Poi è bastato rivedere il campo e il pallone ed è tornata la voglia di ripartire”. E sugli obiettivi stagionali: “Siamo partiti con l’obiettivo di vincere lo Scudetto, quello della seconda stella, in tanti l’abbiamo dichiarato. Ovviamente ci sono anche gli avversari: qualora il Napoli continuasse con questo ritmo, saremmo i primi a fargli i complimenti. Poi ci siamo fissati il secondo obiettivo: la qualificazione alla prossima Champions League. Faremo di tutto per rivivere serate come quella con il Tottenham a San Siro. Dobbiamo cercare di stare lì alla pari delle altre e fare di tutto per non avere rimpianti a fine stagione”.

Infine sul gennaio dei rossoneri: “È stato un mese in cui non siamo riusciti a trovare la giusta motivazione per fare di meglio. Abbiamo sentito cose che hanno fatto ridere tutto lo spogliatoio, perché ne hanno tirato fuori alcune… Hanno avuto anche fantasia su alcuni nostri compagni, fa molto sorridere. Ma anche noi ci siamo passati sopra e siamo andati avanti”. E su Pioli: “Con lui sono cresciuto, mi ha insegnato a tirare fuori il meglio di me in ogni allenamento. Ti sprona con le parole e con gli sguardi”.

Foto: Instagram Florenzi