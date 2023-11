Florenzi ai pm: “Non ho mai scommesso sul calcio, solo roulette”

L’interrogatorio di Alessandro Florenzi in procura a Torino è durato circa un’ora. Al termine, il calciatore del Milan ha lasciato il palazzo di giustizia. “Scommesse sì, ma mai sul calcio e solo su altri giochi, tra cui la roulette”. Questo è quanto avrebbe riferito Alessandro Florenzi oggi a Torino nel corso dell’interrogatorio reso in procura alla pm Manuela Pedrotta e agli investigatori della squadra mobile. Florenzi è stato ascoltato in veste di indagato. Lo riporta l’Ansa.

Foto: Instagram Florenzi