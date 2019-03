Florentino: “Ronaldo sta bene dov’è. Mbappé? Magari Zidane può convincerlo…”

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di AS a margine della presentazione di Zidane: “Zidane è un uomo che produce entusiasmo, non solo in Spagna ma in tutto il mondo. Ritorno anche di Ronaldo? Cristiano sta bene dov’è. Mbappé più fattibile con Zidane in panchina? Lui, che è francese e ha un buon rapporto con Mbappé, potrà fare qualcosa, magari può convincerlo. Ora però dobbiamo pensare a finire bene la stagione. Chi sceglierei fra Mbappé e Neymar? Entrambi (ride, ndr)”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid