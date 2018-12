Florentino: “Real punto di riferimento mondiale. Modric? Rappresenta i valori del club”

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha tenuto il discorso di fine anno a margine del consueto pranzo di Natale al Bernabeu. Queste le sue parole: “Siete testimoni di uno dei migliori periodi del Real Madrid. Per la prima volta siamo campioni d’Europa sia nel calcio che nel basket, un punto di riferimento mondiale. Questo successo è stato possibile solo grazie all’unità, che ci permette di avere stabilità. Ora ci concentriamo per vincere il Mondiale per Club. Questi giocatori sono parte della storia e della leggenda del Real Madrid; tra di loro c’è Luka Modric, che ha vinto il Pallone d’Oro e che rappresenta il talento e i valori del Real Madrid”.

Foto: Marca