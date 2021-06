Florentino Perez: “Se Diaz non trova continuità a Madrid, vorremmo l’avesse al Milan”

Nel corso di un’intervista rilasciata a El Transistor, Florentino Perez ha parlato anche del futuro di Brahim Diaz, che il Milan sta provando a riportare in Italia dopo un’ottima stagione: “Brahim è un giocatore che ha mostrato un grande calcio al Milan; se non potrà farlo qui, vorremmo che lo facesse a Milano. Vogliamo che tutti i giocatori crescano, ne manderemo qualcuno in prestito”.

Foto:Twitter Real Madrid