Florentino Perez saluta Nacho: “I tuoi valori sono ciò che ti permette ora di decidere il tuo futuro. Il Real Madrid sarà sempre casa tua”

Alle 13 si è tenuta la conferenza stampa di addio di Nacho Fernandez al Real Madrid. Di fianco a lui, in conferenza, era presente anche il presidente del Real, Florentino Perez, che ha voluto salutare pubblicamente l’ormai ex capitano dei blancos. Di seguito le sue parole:

“Oggi è un giorno emozionante per i tifosi del Real Madrid che salutano uno dei loro più grandi esempi. Caro Nacho, voglio dirti che siamo orgogliosi di aver potuto contare su di te.

Sei arrivato nel 2001 e sei cresciuto al Real Madrid. Pochi avrebbero potuto immaginare che quel bambino sarebbe stato uno dei pochi giocatori a vincere sei Champions League.

I tuoi risultati e i tuoi valori sono ciò che ti permette ora di decidere il tuo futuro.

Quest’anno è stato speciale per il Real Madrid e si è concluso con il culmine finale della vittoria del Campionato Europeo con la Spagna. Congratulazioni non solo per la vittoria, ma per il modo di farlo. Grazie mille da parte del Real Madrid. Sei uno di quei giovani giocatori leggendari che sono passati per questo club. Questa è e sarà sempre casa tua”.

Foto: Instagram Nacho