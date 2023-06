Florentino Perez riaccoglie Brahim Diaz: “Bentornato a casa”

Dopo 3 stagioni in prestito al Milan, grande festa al Real Madrid per il ritorno di Brahim Diaz. Il presidente delle Merengues Florentino Perez lo ha salutato così: “Diamo il benvenuto a uno di quei giocatori che ci renderanno ancora più forti. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare questa squadra. Nessuno deve avere dubbi: continueremo a costruire una squadra vincente. Ogni vittoria ci dà lo slancio per conquistarne un’altra, il Real è insaziabile. Oggi Brahim torna a Madrid: bentornato a casa, dal primo momento hai espresso il desiderio di far parte della storia di questo club. Torni a casa dopo aver lasciato il segno in uno dei club più leggendari, il Milan. Sappiamo quanto hai faticato per rimetterti questa maglia. I madridisti apprezzeranno il tuo calcio e la tua magia, siamo felici del tuo ritorno”.

Fonte: milan twitter