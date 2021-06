Florentino Perez: “Ramos al PSG? Gli auguro quanto dissi già a Ronaldo”

In una intervista rilasciata a El Transistor, il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, si è espresso in merito all’addio di Sergio Ramos e su un possibile trasferimento al Paris Saint-Germain dell’ormai ex capitano madrileno.

Queste le parole di Perez: “Sergio Ramos? Mi renderebbe felice vederlo in un club in grado di offrirgli ciò che gli abbiamo potuto offrire anche noi, ovvero giocare ad altissimi livelli e competere per grandi traguardi. Cosa gli ho augurato? Quello che ho detto a Cristiano Ronaldo. E cosa? Loro lo sanno, resta tra noi”.

Foto: Sito Real Madrid