Florentino Perez: “Questo giorno segnerà una svolta epocale”

Tramite un video pubblicato sul sito ufficiale, il presidente del Real Madrid Florentino Perez esprime tutta la sua felicità per la storica sentenza della Corte di Giustizia Europea:

“Nei prossimi giorni studieremo attentamente l’entità di questa decisione, ma vi anticipo due conclusioni di grande importanza storica. In primo luogo, il calcio europeo per club non è né sarà mai più un monopolio. In secondo luogo, da oggi i club saranno padroni del proprio destino. I club vedono riconosciuto pienamente il loro diritto di proporre e promuovere competizioni europee che modernizzino il nostro sport e attraggano gli appassionati di tutto il mondo. In definitiva, oggi ha trionfato nuovamente l’Europa delle libertà e oggi hanno trionfato anche il calcio e i suoi appassionati. Di fronte alle pressioni che abbiamo subito per più di due anni, oggi prevalgono il diritto, la ragione e la libertà. E per questo, il Real Madrid continuerà a lavorare per il bene del calcio.