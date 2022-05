Florentino Perez: “Orgogliosi della vittoria della Liga. Mbappé? Non ci ho pensato, potrebbe essere vero”

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha parlato ad As dopo la vittoria della Liga del Real e ha parlato anche del mercato e di Mbappé.

Queste le sue parole: “Siamo felici e orgogliosi della vittoria de La Liga. Siamo felici di quanto fatto. La stagione è però ancora lunga, abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere, c’è la Champions da provare a conquistare”.

Sul mercato: “Mbappé? I fan sono eccitati per lui? Non ci ho pensato, ma ora che me lo dite, potrebbe essere vero. Quando pianificheremo la prossima stagione, vedremo cosa succederà”.

Foto: Twitter Real Madrid