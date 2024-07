Florentino Perez: “Kylian, grazie per aver fatto sforzi che molti non possono nemmeno immaginare per vestire la camiseta blanca”

Durante la presentazione di Kylian Mbappé davanti a circa 85.000 tifosi madrileni, ha preso parola il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, che ha dato così il benvenuto al nuovo giocatore del Real Madrid: “Caro Kylian, benvenuto nella tua nuova casa. Siamo felici tu abbia realizzato il tuo sogno, conosco l’emozione che stai vivendo. Ti sei innamorato del Real Madrid da bambino, a 13 anni quando sei venuto qua per la prima volta ti brillavano gli occhi. E poi nel 2012 Zidane ti ha invitato a conoscere il mondo del Real Madrid. Voglio che tu sappia che l’amore che provi per il Real Madrid fin da bambino ti ha dato la forza necessaria per superare gli ostacoli e arrivare qua. hai capito subito che questo club ha qualcosa di diverso. Qua accadono cose difficili da spiegare. Questa gente non ti abbandonerà mai. Oggi sei qua perché tu lo hai voluto. Caro Kylian grazie per aver fatto sforzi che non molti conoscono per vestire la camiseta blanca. Arrivi qua con un grande palmares… Sei stato tra i migliori sempre negli undici della FIFA, hai vinto premi e trofei. Benvenuto nella tua nuova casa. Benvenuto al Real Madrid”.

Foto: twitter Real Madrid