Florentino Perez: “Ancelotti il migliore. Benzema da pallone d’oro, doveva vincerlo già prima”

Grande festa in casa Real Madrid, al trentacinquesimo titolo nazionale. Florentino Perez ne ha parlato alla stampa, dispensando elogi ai suoi: “Una grande gioia, per tutti i tifosi del Real, a Madrid, in Spagna e nel mondo. Abbiamo reso felici milioni di persone. Credo sia una vittoria assolutamente meritata, costruita da un grandissimo allenatore come Carlo Ancelotti. Siamo tutti enormemente soddisfatti del suo lavoro, è un grandissimo gestore di uomini e di squadre. Si può tranquillamente affermare che sia il migliore nella pianificazione delle partite. A livello di singoli invece è impossibile non citare Benzema, bravissimo in questa stagione, in quella precedente e anche in quella precedente alla precedente. Significa che il Pallone d’Oro doveva già vincerlo prima, assurdo che ancora non gli sia stato ancora consegnato. Nessuno può mettere in dubbio che gli si debba il prossimo”.

FOTO: Sito Real Madrid