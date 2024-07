Florentino Perez accoglie Endrick: “Riviviamo l’emozione di accogliere un grande giocatore. Ti aiuteremo in questa grande sfida”

Presentazione di Henrick al Real Madrid, dopo l’ufficialità dei mesi scorsi. Il club madrileno ha atteso i 18 anni del ragazzo brasiliano per poterlo ufficializzare.

Florentino Perez, presidente dei blancos, ha accolto la stellina al Bernabeu: “Oggi riviviamo l’emozione che si prova quando un grande giocatore arriva al Real Madrid. Questa squadra è costruita con un mix di veterani e nuovi arrivati. Oggi incorporiamo un calciatore per il quale abbiamo aspettato fino al compimento dei 18 anni. Oggi diamo il benvenuto ad Endrick. Questa grande famiglia ti darà tutto e sappi che lo farai anche tu per loro. Stai affrontando la grande sfida della tua vita. Oggi la tua storia inizia nel club della tua vita. Congratulazioni. Benvenuto nella tua nuova casa. Benvenuto al Real Madrid”.

Foto: Instagram Real Madrid