Florentino Perez accoglie Bellingham: “Caro Jude, è arrivato il momento che hai sognato”

Il Presidente Florentino Perez ha accolto così Jude Bellingham nella famiglia di Stelle del Real Madrid: “È un grande giorno per tutti i tifosi del Real Madrid, dobbiamo essere orgogliosi per ciò che questo club significa per tutto il mondo. Diciamo sempre che una parte fondamentale del successo del club è che i giocatori sappiano cosa significa essere madridisti; oggi dobbiamo sentirci orgogliosi, è arrivato uno dei migliori giocatori al mondo ed è qui perché lo ha voluto, nonostante potesse andare a giocare ovunque. Caro Jude, è arrivato il momento che hai sognato. Ti ringraziamo per aver fatto tutto il possibile per essere qui, grazie per essere un madridista. Questo è il club più esigente del mondo, i nostri valori ci aiutano a raggiungere ciò che sembra impossibile. Sono sicuro che sei diventato uno dei nostri vedendoci vincere le ultime 5 Champions League. Al Real Madrid non ci arrendiamo mai”.

Fonte: Pagina Facebook Real Madrid