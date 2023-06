Florentino-Milan, l’indicazione dal Portogallo (di ieri), la valutazione e fin qui nessuna offerta

Notizia vecchia, quella relativa a Florentino Luis in orbita Milan. Ne ha parlato ieri Record, spiegando come i rossoneri avrebbero già avviato una trattativa con il Benfica per il trasferimento del centrocampista. Il club lusitano valuta il centrocampista almeno 40 milioni di euro e, al momento, il Milan non ha avanzato offerte, come ha riportato Gianluigi Longari per Sportitalia. Classe 1999, Florentino Luis è reduce da una stagione con 54 presenze con il Benfica tra campionato, Champions League e coppe nazionali. Il giocatore portoghese è già stato seguito in passato dai rossoneri.

Al momento il #Milan non ha presentato offerte per il portoghese, nonostante Moncada lo segua da diverso tempo. #Florentino https://t.co/QTttiEguo2 — Gianluigi Longari (@Glongari) June 24, 2023

Foto: Twitter Benfica