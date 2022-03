Flop italiano in Champions. Era da 21 anni che non si qualificavano per due edizioni consecutive squadre della A ai quarti

Inter e Juventus sono stati gli ultimi baluardi italiani di Champions, ed entrambe sono uscite mestamente dalla massima competizione. I nerazzurri hanno avuto la peggio del Liverpool, che, tra andata e ritorno, ha messo in evidenza una superiorità di corsa e tecnica. La Juve ha invece deluso maggiormente, uscendo a testa bassa e col morale sotto i tacchi contro il Villarreal. Il Milan, invece, era finito quarto nel proprio girone, mentre l’Atalanta si è dovuta arrendere al terzo posto e quest’oggi prova a consolarsi almeno in Europa League.

La campagna fallimentare europea tutta italiana si può spiegare allora con un dato ben preciso. Era da 21 edizioni di Champions che per due annate consecutive le squadre italiane non si qualificavano ai quarti di finale. Né in questa stagione, né nella precedente ci sono state squadre provenienti dalla A in grado di passare il turno agli ottavi di finale. Un dato inequivocabile che evidenzia le difficoltà del nostro calcio, evidentemente non di livello europeo.

FOTO: Twitter Champions