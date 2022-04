Flop Barcellona, il Francoforte domina in campo… e sugli spalti. Xavi e Laporta: “Una vergogna e uno scandalo”

Ha destato particolare scalpore l’eliminazione del Barcellona ad opera del Francoforte, avvenuta per 3-2 ieri sera al Camp Noi dopo l’1-1 dell’andata. I tedeschi non hanno avuto alcun problema nel battere i blaugrana, con i due gol degli spagnoli arrivati solo nel recupero più per inerzia che per merito. Grande la delusione di Xavi, che ha visto svanire l’ultimo obiettivo stagionale – alla portata – e soprattutto i bei progressi fatti registrare dalla sua squadra negli ultimi mesi, su tutti la vittoria nel clasico a Madrid. A far discutere è stata anche la folta presenza di tifosi tedeschi sugli spalti del Camp Nou, che senza ombra di dubbio hanno dominato il tifo di casa e spinto Kostic e compagni a farlo anche in campo.

Chi ha assistito alla gara racconta di un match che per il tifo sembrava si giocasse in Germania, e non in Spagna. Il fattore campo, dunque, è stato azzerato, se non ribaltato. Così Xavi visibilmente arrabbiato in sala stampa: “Ovvio che vedere quel gran numero di tifosi rivali non abbia aiutato. Ci aspettavamo 70-80 mila nostri tifosi, invece era quasi come se fossimo a metà. Qualcosa di mai visto. Sicuramente è stato un errore di calcolo da parte nostra”. Più duro il presidente Laporta: “Una vergogna e uno scandalo. Non accadrà più. Abbiamo subito una vera invasione dei tifosi dell’Eintracht. Agiremo per capire cosa sia accaduto e lo spiegheremo”.

FOTO: Twitter Francoforte