Flick: “Vogliamo che il nostro calcio sia moderno e offensivo. Dobbiamo poter passare agli ottavi, non sento però nessuna pressione”

Flick, tecnico della Germania ha parlato in conferenza della sfida di domani contro il Costa Rica. Obbligatorio vincere per i tedeschi. Di seguito le sue parole: “Domani la squadra dovrà fornire una prestazione top. Dobbiamo poter passare agli ottavi, non sento però nessuna pressione. Ho tutti i giocatori in forma e in grado di scendere in campo. Sane, adesso è in grado di giocare dall’inizio. Havertz con la Spagna non c’era perché raffreddato. Vogliamo che il nostro calcio sia attraente, moderno e offensivo, sarebbe presuntuoso presumere di segnare otto gol. Dobbiamo riconoscere il giusto rispetto al Costa Rica.”

Foto: Twitter Bayern