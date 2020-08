Flick: “Una partita impressionante, adesso guardiamo avanti”

Il tecnico del Bayern Monaco, Flick, dopo la clamorosa vittoria ai danni del Barcellona, ha parlato nel post-partita: “Siamo davvero felici per l’eccellente partita giocata. Ovviamente siamo molto soddisfatti del modo in cui abbiamo raggiunto questo risultato, sappiamo tutti che c’è ancora molto da fare. Sappiamo che nel calcio tutto può succedere molto rapidamente. Ora è importante guardare avanti, alla prossima partita. Il nostro obiettivo era centrare la semifinale, è impressionante il modo in cui ce l’abbiamo fatta.”

Foto: bayern twitter