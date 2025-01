Flick sull’episodio in Getafe-Barcellona: “Era rigore netto, accade la stessa cosa in ogni partita”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Barcellona Hans Flick sul discusso episodio arbitrale accaduto in Getafe-Barcellona.

“Non so cosa dire, ormai accade la stessa cosa in ogni partita. Per me è incredibile. Era un rigore netto. Non c’era neanche bisogno del VAR.”

Parla poi dell’obiettivo Champions: “Ovviamente è uno dei nostri obiettivi. È una delle competizioni più difficili da vincere. In questo momento guardo il Liverpool e in ogni partita gioca molto bene, sta facendo un ottimo lavoro. Al momento è una delle mie squadre preferite. Direi che la squadra sta giocando molto bene, ed è molto concentrata”.

Foto: X Barcellona