Flick sulla fascia One Love: “La FIFA ci ha fermati. I giocatori sono scioccati”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Germania, Hansi Flick, è tornato a parlare della fascia One Love: “La squadra voleva dare l’esempio insieme ad altre nazionali ma la FIFA ci ha fermati. I giocatori sono scioccati. Non avevamo timore dei cartellini gialli, ci avevamo pensato: Kimmich sarebbe stato il capitano alla prima gara, Muller alla seconda e così via, ma le sanzioni non sono chiare e abbiamo rinunciato. Peccato non poter difendere i diritti umani”.

Foto: Twitter Germania DFB