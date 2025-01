Flick sul caso Olmo e Pau Victor: “Non sono contento, ma ho fiducia nel club”

Il tecnico del Barcellona Hans Flick, ha parlato in conferenza stampa dell’annosa questione legata a Olmo e Pau Victor, che il club non è riuscito a registrare in lista per la seconda parte di stagione. I due spagnoli sono al momento svincolati.

“Se devo essere sincero, non ero contento neanche io della situazione. Anche i giocatori non sono soddisfatti, ma dobbiamo accettarlo, siamo professionisti. Sono ottimista, ma dobbiamo aspettare la decisione definitiva. Laporta? Quello che di cui parlo col presidente è privato e rimarrà privato. Per Olmo e Victor la situazione non è facile, vogliono giocare al Barcellona e per noi sono importanti”.

Foto: X Barcellona