Flick su Inaki Pena: “Perché è out? E’ il terzo ritardo che fa”

Alla vigilia dell’attesissimo Clasico di domani, in cui ci si giocherà il trofeo della Supercoppa di Spagna, il tecnico del Barcellona Hans Flick ha parlato dei motivi dietro l’ennesima esclusione di Inaki Pena, portiere blaugrana. Il classe ’99 era stato infatti escluso dalla semifinale contro l‘Athletic Bilbao in favore di Szczesny, schierato a sorpresa titolare.

“Perchè sto preferendo Szczesny? Non parlo mai degli undici titolari. Szceszny ha fatto una buona partita e Iñaki ha fatto un’ottima prima parte di stagione. È così. Sono professionisti, e devono arrivare in tempo agli allenamenti. È la terza volta che fa ritardo e non avevo altra scelta”.

Foto: X Barcellona