Flick su Eric Garcia: “Voglio che resti, ci dà stabilità”

Il tecnico del Barcellona Hans Flick ha parlato in conferenza stampa dopo la dilagante vittoria per 7 a 1 contro il Valencia. Tra i temi trattati, anche la permanenza del difensore Eric Garcia.

“Voglio che Eric Garcia resti. Ci dà stabilità e può giocare in ruoli diversi. Oggi avete visto di nuovo quanto è bravo”.

Su Szczesny: “Con Szczesny in porta non abbiamo mai perso. Per Iñaki non è la situazione migliore, ma questo è il calcio. Bisogna prendere delle decisioni. Siamo professionisti ed è affare nostro. Se dobbiamo cambiare dobbiamo farlo e non so cosa succederà in futuro. Magari giocherò le prossime partite con lui, ma questa è una questione di prestazione e di squadra. Sono entrambi ottimi portieri e prendiamo le decisioni. Szczesny ha iniziato oggi ed è stata la decisione giusta”.

Poi un aneddoto su Gavi e Pablo Torre: “Abbiamo segnato tanti gol e ho pensato di cambiare. La situazione che mi ha colpito di più è quella in cui ho parlato a Gavi e stavo per farlo giocare gli ultimi 15 minuti, ma lui mi ha detto ‘no, metti Pablo Torre’. E’ bello vedere come sono collegati”.

Foto: X Barcellona