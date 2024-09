Flick: “Sostituto di Ter Stegen? Abbiamo fiducia in Peña. Yamal giocherà”

Intervenuto in Conferenza Stampa alla vigilia di Barcellona–Getafe, Hansi Flick ha parlato del tema relativo al sostituto del portiere Ter Stegen, manifestando fiducia in Ignacio Peña, portiere spagnolo classe ’99. Il tecnico blaugrana ha poi confermato che molto probabilmente Yamal non riposerà, e sarà quindi tra gli 11 titolari.

Sul sostituto di Ter Stegen: “Prima di tutto devo dire che Iñaki sta facendo molto bene, sia nel ritiro che in allenamento. È sempre molto difficile per un portiere come lui farsi trovare pronto. Abbiamo fiducia in lui, poi vedremo cosa fare in futuro. Abbiamo giocatori molto giovani e dobbiamo prenderci cura della rosa. Non sentiamo pressioni, ci troviamo a nostro agio con Iñaki. Serve un portiere esperto? Vedremo come evolveranno le cose, ne discuteremo con la squadra e prima di tutto con Deco. Vedremo quale decisione prenderemo”.

Su Lewandowski: “Non sono affatto sorpreso dalle sue prestazioni. Ha già segnato sei gol, il nostro stile gli si addice. Vogliamo giocare bene, anche per i tifosi”.

Yamal: “Vedremo se riposerà oppure no. Al momento non sembra che ne abbia bisogno. Sta bene e si sente bene. Valuteremo, ma non credo che domani ci sia questa necessità. Giochiamo in casa e dobbiamo iniziare bene, con l’undici migliore. Lui sta facendo cose incredibili, così come gli altri giocatori. Dobbiamo continuare con queste prestazioni. È il migliore al mondo? Credo che la qualità non abbia nulla a che vedere con l’età. Alla sua età sta facendo cose incredibili, potrebbe diventare il migliore in futuro. Ne sono sicuro al 100%”.

Raphinha: “Non mi ha sorpreso. Sta dando il massimo per la squadra. È chiaro che porta dinamismo nelle partite, è fondamentale e tutti lo adorano nello spogliatoio. Dà tutto per la squadra e per me questa è la cosa più importante. Spero che non sia solo Raphinha a sentire la mia fiducia. Gli allenatori, lo staff e il club nel suo insieme hanno contribuito a far sì che i giocatori offrissero le loro migliori prestazioni. Penso che sia un aspetto molto importante avere questa fantastica atmosfera”.

L’infortunio di Araujo: “Non sappiamo ancora quando tornerà ma sta lavorando bene. Sono sempre felice di vederlo perché è uno dei nostri capitani, mi piace sempre averlo tra noi”.

Foto: Instagram Barcellona