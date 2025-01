Flick: “Sono soddisfatto del lavoro di Deco. Araujo? Bielsa avrà un grande difensore al suo comando”

Le parole in conferenza stampa del tecnico Hans Flick, alla vigilia della sfida di Liga Barcellona-Valencia.

Su Pedri: “In questo momento sta giocando molto bene. È al cento per cento. Ne ho già parlato nell’ultima gara. Domani abbiamo bisogno di gambe fresche. Vedremo se partirà titolare, abbiamo qualche cambio in squadra e vedremo”.

Su Pau Victor: “Dobbiamo vedere da dove viene. Ha giocato nel Barça Atlètic e ha lavorato bene in preseason, ma non è facile dare a tutti i minuti che meritano”.

Sul rientro di Christensen: “Parlo con Andreas, che viene da un lungo infortunio, è rientrato e si sta allenando bene. Alcuni giocatori sono più avanti di lui, ma conosciamo le sue qualità e quando sarà al cento per cento vedremo cosa succederà”.

Sul mercato di Deco: “Il lavoro del club e di Deco è grandioso. Stanno cercando giocatori ma è importante lavorare con quello che c’è in rosa. Mi piace molto come lavora Deco, come gestisce la squadra”.

Su Araujo, fresco di rinnovo coi blaugrana dopo la tentazione Juve: “Ho parlato molto con Ronald e l’importante è che sia in forma, che vada oltre. Sono concentrato su di lui e sicuramente migliorerà. Bielsa avrà un grande difensore centrale sotto il suo comando nella squadra uruguaiana”.

