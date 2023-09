Flick: “Soddisfatti della crescita di Thiaw, ma domani inizierà Süle”

Domani sera Germania e Giappone si affrontano in amichevole, e il commissario tecnico della Germania Hans Flick ha presentato il match in conferenza stampa. Nel corso di questa, l’ex allenatore del Bayern Monaco ha speso parole importanti anche per il difensore del Milan Malick Thiaw:

“Siamo soddisfatti della crescita di Thiaw, anche lui sta ottenendo molti minuti importanti al Milan. Si è già ambientato molto bene con noi, ma domani inizierà Süle”.

Foto: Twitter Milan