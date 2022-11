Flick: “Questo girone è una vera sfida”

L’ex allenatore del Bayern, ora ct della Germania, Flick, ha parlato ai microfoni di Marca prima di partire per il Qatar. Ecco alcune sue dichiarazioni: “Non so se è il girone più difficile, ma sicuramente non è facile. Questo gruppo è una vera sfida. Siamo concentrati esclusivamente sulla Coppa del Mondo. È un problema 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Io e il mio staff siamo immersi negli ultimi preparativi e non ci fermiamo un minuto. Dopo aver vinto da assistente allenatore, Volevo vivere un’altra Coppa del Mondo”.

Foto: Twitter Germania