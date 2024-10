Flick: “Quello che fa la Real Madrid TV non va bene. Gli arbitri meritano rispetto”

In conferenza stampa pre Clasico, Hans Flick ha virato fuori tracciato parlando dell’inusuale format adottato dal Real Madrid sul proprio canale, che consiste nell’analisi degli errori arbitrali durante le gare dei Blancos. Il tecnico del Barcellona presenta alla stampa la fondamentale gara.

“Non sapevo dei video televisivi del Real Madrid , non è giusto che si faccia questa cosa. Gli arbitri hanno un lavoro molto duro e il mio compito è preparare i giocatori. Ho molta esperienza e non ho mai avuto problemi con gli arbitri. All’inizio della stagione ho detto alla squadra che l’attenzione dovrebbe essere concentrata tutta sulla prestazione, non sugli arbitri , che meritano rispetto. Non possiamo occuparci di queste cose, ma piuttosto con tutta l’energia e concentrandoci sulla nostra prestazione”.

La partita: “Abbiamo il nostro approccio. L’abbiamo avuto contro il Bayern e abbiamo visto che dovevamo migliorare. In ogni partita ci si adatta e ora ci adatteremo al Real Madrid, come in tutte le partite. Ci sono sempre giocatori rivali veloci e anche il Real Madrid li ha, ma ho fiducia. La mia squadra sta facendo benissimo, contro il Bayern ha vinto, abbiamo migliorato gli abbinamenti, abbiamo fatto bene con la palla e senza palla… Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare e dobbiamo adattarci alle diverse situazioni”.

Su Fermin Lopez: “Non ho deciso se partirà titolare. Ha preso parte a tre gol, esercita una grande pressione e ha fatto quello che voleva con la palla. Ha fatto quello che volevamo che facesse. Siamo contenti del suo ritorno, ha dimostrato con una grande prestazione di cosa è capace, è stato fantastico”.

Su Yamal: “Abbiamo una squadra molto buona e giocatori eccezionali come Lamine. Per la partita contro il Bayern, ha dovuto pressare Davies dall’ultima linea. Ha fatto quello che gli era stato detto. È molto veloce, sfrutta perfettamente lo spazio. È un giocatore fantastico con la palla, lo abbiamo visto contro il Bayern. È un onore vedere quello che ha fatto, ma è anche importante che migliori in difesa. Poi c’è anche Pau Cubarsí… Se penso a come gioca e quello che ha fatto… Anche lui è molto bravo. Questo è il nostro team e abbiamo bisogno che tutti, nel mondo, offrano le massime prestazioni per domani”.

Foto: Instagram Barcellona