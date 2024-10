Flick parla da ex: “Il 2-8 del 2020? Vale il qui e ora. Non possiamo cambiare il passato”

Pochissimi allenatori conoscono il Bayern Monaco come lo conosce Hans Flick, che coi bavaresi ha battuto la sua attuale squadra per 8-2 ed è riuscito a conquistare una Champions League, nell’ormai lontano 2020. Il tecnico tedesco, oggi al Barcellona, è tornato a parlare in conferenza di quella debacle blaugrana, e ha presentato le insidie della sfida di Champions col Bayern di domani.

“Il Bayern ha sempre un gioco dominante, anche quest’anno. Mette pressione sull’avversario. Possono imporre il loro stile contro qualsiasi squadra, è sempre stato così. Questo è il loro DNA. iL 2-8 del 2020? Come ho detto, il passato non è valido. Vale il qui e ora. Non possiamo influenzare quello che è successo in passato, ma possiamo influenzare la partita di domani. Ovviamente vogliamo provare a vincere la partita. Ognuno dei giocatori ha un’unione incredibile, penso che La Masia abbia molta influenza sul modo in cui lavorano i giocatori. Tutti si preoccupano gli uni degli altri”. In questo senso ha ricordato il momento del ritorno di Gavi: “Mi fa venire la pelle d’oca. Questo dice tutto di questa squadra”.

Un debito nei confronti dei tifosi blaugrana? – “Mi trovo molto bene a Barcellona, ho un ottimo feeling a Barcellona e nel club, è fantastico. È divertente lavorare qui, la gente mi sostiene. Ho l’obbligo di dare il meglio. Lavoriamo per incentivare questo ambiente e migliorarlo in modo che i giocatori migliorino e si esibiscano al massimo livello. Questo è il vero debito che Flick ha nei confronti dei tifosi del Barcellona”.

