Flick: “Non sarà facile passare il turno, ma certamente c’è la voglia di arrivare fino in fondo”

Hansi Flick, commissario tecnico della Germania, ha commentato il sorteggio del girone del Mondiale che ha visto la sua squadra essere inserita assieme a Spagna, Giappone e la vincente dello spareggio fra Costa Rica e Nuova Zelanda.

Queste le sue parole: “Si tratta di un gruppo entusiasmante. Non sarà un compito semplice passare il turno ma sarà senza dubbio interessante. Vogliamo migliorare quanto fatto nell’ultimo Mondiale, quando da campioni del Mondo siamo usciti ai gironi. Cercheremo di arrivare preparati al massimo per far bene e per provare ad arrivare fino in fondo”.