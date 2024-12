Flick: “Non mi piace perdere. Araujo? Non so quando tornerà, ma Olmo sarà gia disponibile domani”

Flick ha parlato in conferenza stampa per introdurre la sfida contro il Maiorca, prevista per domani alle 19:00.

“La parte positiva è che stiamo generando opportunità, ma le occasioni non arrivano. Quando abbiamo le nostre opzioni, dobbiamo attaccare come un’unità. Lo stesso quando dobbiamo difendere. Dobbiamo lottare di più. Non mi piace perdere. Dobbiamo ritrovare una buona pressione perché quando lo facciamo giochiamo molto meglio”. Ha poi aggiunto in cnclusione: “Non so quando tornerà Ronald Araujo, ma sta migliorando sempre di più e sembra molto bravo. Dani Olmo sarà già disponibile domani” “.

Calo nelle prestazioni: “Contro il Las Palmas sono successe tante cose, non voglio entrare nei dettagli. Può sembrare un lamento o una scusa. La squadra poteva vincere e noi non sapevamo come farlo. Ed è per questo che abbiamo pressione. Dobbiamo essere concentrati ed è importante che “domani ci concentreremo sull’attacco. È importante concretizzare le occasioni. La squadra ha provato ad avere la palla, ce l’aveva più del 70%. Ma dentro. I gol nel calcio contano e negli ultimi tempi non ne abbiamo segnati tanti”.

Sull’arbitraggio: “Non credo che mi riguardi, non mi preoccupa, dipende da noi. Se giochi meglio, vinci. Non voglio trovare queste scuse”.

Foto: twitter Barcellona