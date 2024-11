Flick: “Non è stata la nostra giornata, dobbiamo difendere meglio”

Il Barcellona cade in casa in modo rovinoso contro il Las Palmas e ora rischia il sorpasso in vetta da parte del Real Madrid. Hansi Flick, tecnico dei blaugrana, ha analizzato così il risultato: “Non è stata la nostra giornata. Nel secondo tempo abbiamo creato più occasioni, ma non è stato il giorno giusto,” ha dichiarato l’allenatore blaugrana in un’intervista a Movistar. “Quando controlliamo le partite e abbiamo una situazione favorevole, giochiamo bene e creiamo occasioni, ma quando non accade, emerge il nostro problema,” ha ammesso. “Dobbiamo cambiare, difendere meglio. Se non segni, è più difficile mantenere la porta inviolata. Non è solo un problema dei difensori, ma di tutta la squadra. Dobbiamo ritrovare connessione e solidità”.

Foto: Instagram Barcellona