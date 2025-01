Flick: “Non credo che Olmo e Victor in Supercoppa possano esserci, ma aspetteremo”

Intervenuto in conferenza stampa, Hans Flick ha parlato del caso Olmo e Pau Victor, ora svincolati per via della mancata registrazione in lista da parte del club per la seconda parte di stagione. Domani il Barcellona affronterà l’Atletico Bilbao per le semifinali di Supercoppa di Spagna.

“Non credo che giocheranno domani, ma aspetteremo fino alla fine. L’unica cosa che possiamo fare adesso è aspettare. Come ho detto prima, per noi non è così facile non avere due giocatori molto importanti a disposizione. Sono migliorati molto: Dani Olmo è un ottimo giocatore, certo che ci mancherà. Ma dobbiamo andare avanti e questo ci darà l’opportunità di essere più uniti come squadra. Dobbiamo dimostrare che siamo una squadra. Questo caso potrebbe spingere i giocatori a non firmare per il Barcellona? Non lo so. Quello che posso dire è che sappiamo qual è la situazione e quanto è immenso questo club. Quando lo sai, firmi a prescindere. È fenomenale poter lavorare con persone del genere”.

Foto: X Barcellona