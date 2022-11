Flick: “Non abbiamo mai mollato. Ho avuto risposte positive. Credo nella qualificazione”

Hansi Fkick, CT della Germania, ha commentato il pareggio contro la Spagna per 1-1 in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “La squadra ha lottato senza mai mollare, ma abbiamo fatto solo un passo. Siamo una squadra e abbiamo un buon rapporto, anche se non sempre viene compreso. Ci sono guerrieri in campo che giocano con il cuore. Se proseguiamo con questo slancio e otteniamo ancora più fiducia, allora tutto è possibile. Siamo ancora vivi, ci giochiamo quest’ultima gara, dove dobbiamo vincere a tutti i costi. Credo nella qualificazione”.

Foto: twitter Germania