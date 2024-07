Flick: “Mercato? Cercheremo giocatori che sappiano vincere. Ma anche far crescere i nostri giovani”

Hansi Flick, nuovo allenatore del Barcellona, ha parlato ai canali ufficiali del club sulle strategie di mercato dei blaugrana.

Queste le sue parole: “Dobbiamo portare qui giocatori che possano vincere le partite, ma abbiamo anche calciatori giovani che dobbiamo aiutare a migliorare. Ho sentito fin dal primo giorno la passione che ha la gente. I tifosi, il presidente, tutti. Quelli che lavorano qui hanno tutti la stessa passione per il Barça. La dedizione a dare il meglio per questo club. E questo è anche qualcosa di grande per noi perché vogliamo far parte di questa realtà e vivere questa passione e questa dedizione. Vogliamo dare tutto ciò che abbiamo per portare questo club al livello successivo”.

Flick ha parlato della scelta di allenare il Barcellona: “Quando ho deciso di diventare allenatore ho guardato il Barcellona perché giocava un calcio fantastico. Si vede come fanno crescere i giocatori. Tutti ne parlano. Quello che ho visto nel primo allenamento è incredibile. Devo ringraziare La Masia perché il modo in cui sviluppano i giocatori è incredibile. La qualità che ci danno è davvero ottima. Normalmente quando sono fuori giocatori internazionali o esperti e tu porti dentro Giocatori giovani, la qualità cala un po’, ma qui non succede. È davvero bello vedere come migliorano. Ho detto loro: “Voglio qualità, intensità e concentrazione in ogni sessione” e si vede al cento per cento”.

Foto: sito Barcellona