Flick: “L’idea di gioco non è lontana da quella del Barça di Guardiola. Voglio una squadra attiva con e senza palla”

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Barcellona, Hansi Flick. Presente al suo fianco, il presidente del club blaugrana, Joan Laporta, che ha speso anche due parole di elogio nei confronti dell’allenatore:

“Flick è l’ideale per allenare il Barça. Per la sua esperienza e cultura dell’impegno e per la sua fiducia nella struttura del Club”.

Successivamente ha preso parola Flick:

“Fin dal primo momento ho voluto il Barça, perché è un club incredibile. Ora il nostro obiettivo è creare una buona atmosfera e portare la squadra al più alto livello possibile.

L’idea non è molto lontana da quella del Barça, che ha vinto tanti titoli con Guardiola o Cruyff. Voglio una squadra attiva con e senza palla. Non importa se giocheremo 4-3-3 o 4-2-3-1, quello che voglio è che si possa giocare bene tecnicamente e che tutti quelli che assistono alla partita vedano che la squadra dà tutto.

Se ci alleniamo bene andrà tutto bene. Ho una struttura che mi piace e ci sono condizioni fantastiche tra tutto lo staff tecnico. Se i giocatori danno il 100%, miglioreranno.

Gavi vuole tornare al più presto ma bisogna avere pazienza, gli daremo il tempo di cui ha bisogno e spero possa stare in questa squadra altri 14 o 15 anni. Ha già dimostrato quello che può dare a questo club. Thiago Alcantara lo conosco dai tempi del Bayern e ho un ottimo rapporto con lui. È un’ottima opzione e ci aiuta molto”.

