Flick: “Lewandowski in area di rigore è il migliore di tutti. Ha numeri record. Carvajal? Gli auguro il meglio”

Hansi Flick allenatore del Barcellona, ha parlato di diversi temi, tra cui il magic moment di Lewandowski e alcune parole sul grave infortunio di Carvajal del Real Madrid.

Queste le sue parole: “Lewandowski è al top? È il migliore di tutti in area. Quello che sta facendo è fantastico, la sua media reti è incredibile. Sono molto felice per lui e per la squadra. Voglio valorizzare tutta la squadra, che lo aiuta ad avere queste cifre”.

La condizione di Raphinha: “Raphinha ha esordito da capitano e gli è andata molto bene. È un giocatore dinamico, penso che avrebbe potuto fare ancora meglio e segnare un gol. Ha lottato per questo obiettivo e questo la dice lunga su di lui”.

Questo Barça sta raggiungendo il livello del suo Bayern?: “Non mi piace paragonare le squadre. Questo Barcellona è diverso da quel Bayern. Sono molto felice, ma nel calcio tutto può cambiare. Siamo molto contenti del lavoro che abbiamo svolto, ma dobbiamo concentrarci su quello che verrà”.

L’infortunio di Carvajal: “Auguriamo a Carvajal una buona guarigione. A nome del Barcellona gli auguriamo il meglio”.

Cosa è successo a Pamplona e a Monaco: “Ci sono dei motivi ma non mi piace guardare indietro. Non abbiamo fatto bene alcune cose e ne abbiamo parlato. Il punto è migliorare sempre. Concentriamoci sulle prossime partite”.

Ferran infortunato: “Non sappiamo ancora cosa abbia Ferran, ma è un problema muscolare. Vedremo domani con i test cosa avrà”.

Foto: Instagram Barcellona