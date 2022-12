Flick: “L’eliminazione è stata decisa contro il Giappone. Dimissioni? Non è il momento giusto”

Hansi Flick, commissario tecnico della Germania, dopo il successo col Costa Rica, che comunque non è valso gli ottavi di finale, è intervenuto in conferenza stampa per spiegare la delusione dell’eliminazione dal Mondiale.

Queste le sue parole: “Abbiamo vinto, ma potevamo fare più gol. Comunque l’eliminazione non è stata decisa oggi, sono stati decisivi i 20 minuti contro il Giappone. Dimissioni? Non è il momento giusto per parlare questo, subito dopo la partita. Abbiamo una buona squadra, con buoni giocatori, non è solo colpa mia”.