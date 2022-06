Flick: “La mancata qualificazione al Mondiale dell’Italia ha sorpreso tutti. Mancini risolleverà la squadra”

In occasione della vigilia della sfida contro l’Italia ha parlato in conferenza stampa Flick soffermandosi sulla mancata qualificazione degli azzurri al mondiale: “Tutti quanti siamo stati sorpresi per la mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale, Mancini ha fatto un lavoro fantastico con l’Italia e io credo che ci sia fiducia in Mancini sia giusto andare avanti con lui. Io gli posso solo fare un grosso in bocca al lupo, lui ha le qualità per ripetere il successo dell’Europeo”.

Sulla partita che giocherà contro l’Italia il ct tedesco esclama: “Partite di questo livello, a visto aperto, è un’altra cosa. Sono curioso di vedere l’approccio, l’atteggiamento. Dobbiamo dare il 100%, vogliamo essere ben preparati e far vedere il nostro gioco vogliamo entusiasmare i tifosi, così cercheremo di giocare”.

Foto: Twitter Germania