Flick: “La delusione è grande, ma sono l’uomo giusto”

Brutta sconfitta per la Germania, che nell’amichevole giocata alla Volkswagen Arena di Wolfsburg ha perso 4-1 sotto i colpi del Giappone. Queste le parole del commissario tecnico Hans Flick al termine del match: “È chiaro che la delusione è grande e possiamo anche capire le critiche che ci arrivano, ma non posso dire più di questo. Stiamo lavorando bene e sono l’allenatore adeguato per la nostra selezione. Ci sono molte dinamiche nel calcio professionistico, non si saprà mai cosa arriverà dopo“.

Foto: Twitter Bayern