Flick: “Il mio futuro? Ho parlato con Kahn, ma di altre cose. Intanto pensiamo a ottenere la quinta stella”

Nella conferenza stampa che precede Wolfsburg-Bayern Monaco di domani alle 15:30, il tecnico dei bavaresi Hans Flick ha risposto alle domande circa il suo futuro, di cui per ora si sta parlando molto. Flick ha ammesso di aver incontrato Oliver Kahn, che il prossimo anni sostituirà Rummenigge come CEO del Bayern Monaco: “Abbiamo parlato brevemente, ma si trattava di altre cose, di questa settimana e della reazione dopo Parigi. Questa settimana è molto importante perché potremmo ottenere la quinta stella. Il mio pensiero attualmente è solo per questo stemma e far vincere la trentesima Bundesliga a questa società gloriosa”.

L’assegnazione delle stelle in Germania funziona diversamente all’Italia. La stella non si ottiene ogni dieci scudetti, ma la prima stella si ottiene dopo 3, la seconda al quinto campionato vinto, poi al decimo e ogni dieci come in Italia dalla terza stella in poi.

Foto: Twitter Bayern