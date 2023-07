Flick: “I Mondiali sono stati pessimi. Ora sono stanco di perdere partite”

Hans-Dieter Flick CT della Germania, si è lamentato del momento della Nazionale, in aprticolare dopo gli ultimi delundenti Mondiali in Qatar. Il tedesco, ex Bayern, ha così parlato a The Kicker: “Sappiamo che i risultati sono stati pessimi. Ogni critica è lecita e giustificata. I Mondiali sono stati pessimi, ora sono stanco di perdere partite. Goretzka? Tutto sommato, al momento non serve. Sono convinto che abbiamo abbastanza qualità per giocare un grande Europeo”.

Foto: twitter Germania