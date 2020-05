Flick: “Haaland come Lewandowski? Andiamoci piano con i paragoni. E sul futuro di Alaba…”

Dopo Lucien Favre, anche Hansi Flick, il tecnico del Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il big match di domani: “Prima di tutto una brutta notizia. Thiago Alcantara oggi non si è allenato, per questo motivo domani non sarà della partita. Ci sono ancora diverse partite da giocare dopo la sfida di domani. La cosa è importante è superare i propri limiti ad ogni gara, è fantastico quando si affrontano due squadre così forti. Haaland come Lewandowski? È giovane ma è già fortissimo. Ha grinta, punta sempre l’obiettivo. Ha ancora grandi margini di miglioramento, ma andiamoci piano con i paragoni. Robert è sempre stato il top a livello mondiale negli ultimi anni. Ma Haaland ha un talento enorme. Boateng? Jérôme è recuperato ed è pronto per giocare. Ci siamo confrontati, gli ho chiesto cosa vuole fare in futuro. Ha vinto praticamente tutto con questa squadra. Alaba? Gli ho parlato e gli ho detto che immagino possa essere un buon difensore centrale. Il suo senso della posizione è eccellente. Guida la squadra e dà i comandi: nel silenzio dello stadio da lui posso ottenere ancora più del solito. Sono molto contento, chiedo sempre una cosa del genere: i ragazzi dovrebbero sempre sostenersi, spingersi e allenarsi a vicenda. Non solo noi la vediamo così, ma anche altri club: spero che ogni giocatore cresciuto nel Bayern resti parte di questa squadra.”