Flick: “Gavi può giocare titolare. Io 10 anni al Barça come Guardiola al City? Vedremo, i nipoti mi reclamano”

Hans Flick è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Celta Vigo-Barcellona. Tra i temi trattati dal tecnico blaugrana l’assenza di Yamal, il ritorno tra i titolari di Gavi, e l’eventualità di una lunga permanenza al Barça, in stile Guardiola col Manchester City, che col rinnovo di contratto delle ultime ore potrebbe arrivare ai 10 anni sulla panchina dei Citizens.

Su Yamal: “Sarà una bella partita. È sempre importante riprendere bene dopo una pausa. Contro la Real Sociedad non siamo stati bravi ma il motivo non è stata l’assenza di Lamine Yamal: è un giocatore molto importante per noi ma abbiamo altri giocatori che possono fare bene. Per noi è importante che ritorni al cento per cento”.

Sugli elogi di Messi verso il Barcellona: “È un onore sentire il miglior giocatore della storia dire che gli piace questo Barça. Segue da vicino la squadra, ha il cuore per questo club, questo significa molto per i giovani e per la squadra”.

Su Gavi, Flick si esprime così: “Sì, ora può giocare da titolare. Mi ha detto che può giocare in qualsiasi ruolo. Questa è una buona risposta”.

Sulla lunga permanenza al Barcellona: “Dieci anni in un club? Non penso di poter restare così a lungo. Ho quattro nipoti e meritano il mio tempo prima dei 70 anni. Vedremo…”.

Foto: Instagram Barcellona