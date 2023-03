Flick: “Esonero di Nagelsmann? Siamo rimasti tutti sorpresi”

Hansi Flick, CT della Germania ed ex tecnico del Bayern Monaco, ha commentato brevemente l’esonero di Julian Nagelsmann sulla panchina bavarese, con il giovane tecnico che era stato chiamato proprio per sostituirlo dopo il Triplete del 2020-21.

Queste le sue parole: “Esonero di Nagelsmann? È chiaro che siamo rimasti molto, molto sorpresi dai titoli di ieri sera. Ma non credo che il Bayern Monaco abbia ancora commentato. Per rispetto di Julian e del Bayern, non dirò nulla sull’argomento, loro sanno cosa è accaduto e quando ne parleranno eventualmente lo commenteremo”.