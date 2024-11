Flick: “È un onore che Messi parli così bene del Barça e dei suoi giovani”

Dopo che Messi ha elogiato il Barcellona, definendo la sua ex squadra “spettacolare” e rivelando di aver seguito con interesse molte partite, le sue parole sono arrivate dritte al cuore di Hansi Flick. L’allenatore tedesco non ha esitato a rispondere, ringraziando l’ex numero 10 blaugrana per il suo affetto e i suoi complimenti:

“È un onore che Leo Messi, il miglior giocatore della storia, parli bene del Barça. Ci piace che segua la squadra. Significa molto per noi che valorizzi i giovani della squadra così altamente”.