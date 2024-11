Flick: “È un grande onore essere l’allenatore del Barcellona. Yamal è pronto per giocare”

Hans Flick è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Las Palmas di domani. L’ex Bayern ha parlato delle condizioni di Yamine Yamal, pronto a tornare in campo (anche se probabilmente non da titolare) e di quelle di Frenkie de Jong.

“Yamal è tornato, è pronto per giocare. Non so se partirà titolare. Ma giocherà. Frenkie de Jong finora era infortunato e ora sta progredendo bene: personalmente tre o quattro settimane fa, quando ha iniziato a giocare, aveva una mentalità diversa. Ora è tornato dopo la sosta per le Nazionali e noi lo supportiamo, ma abbiamo tanti centrocampisti Chi è al 100% deve dimostrare il livello, noi lo seguiamo e lo supportiamo. Deve ritrovare fiducia. Noi affrontiamo ogni partita con i giocatori per vincere. Vogliamo giocare con la squadra migliore e in base a questo faremo l’undici. Tornerà, ma ci vuole tempo”.

Il tecnico blaugrana dedica poi un pensiero in occasione del 125° anniversario del club: “Questo club è sorprendente, incredibile. L’ho detto quando sono arrivato per la prima volta. Sono rimasto impressionato dal club. Lavoriamo liberamente, possiamo fare quello di cui abbiamo bisogno. Quando cammino per la città è molto bello vedere come i tifosi parlatemi e quanto sono amichevoli, è un piacere essere qui, è molto più di un club, è vero. È un grande onore essere l’allenatore del Barcellona, ma adesso è giusto che mi concentri sul Las Palmas”.

Foto: Instagram Barcellona